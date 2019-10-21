В Хабаровске скончался росгвардеец, которому проломили череп во время экзамена

В Хабаровске погиб боец Росгвардии из Улан-Удэ, сдававший экзамен на получение «крапового берета».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного округа войск национальной гвардии РФ, инцидент произошел в начале октября, когда в Хабаровск для прохождения испытаний съехались бойцы из нескольких российских регионов. В ходе экзамена сотрудник Росгвардии, приехавший из Улан-Удэ, получить серьезную травму и был госпитализирован.

«Во время испытаний одному из бойцов стало плохо, он был сразу госпитализирован. Медпомощь оказывалась в полном объеме, но, к сожалению, вчера мужчина скончался в больнице», — рассказали в пресс-службе.

Издание DVhab.ru, первым сообщившее о смерти росгвардеца, отмечает, что военные проходили экзамен на получение так называемого «крапового берета». При этом у погибшего росгвардеца, по данным портала, был «опыт горячих точек и прочего». Отмечается, что он впал в кому после испытания по единоборствам, во время которого мужчине проломили череп, и, не выходя из нее, умер.