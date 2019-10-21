Росприроднадзор планирует проверить золотодобывающие компании в России

Росприроднадзор намерен инициировать проверку соблюдения лицензионных условий в золотодобывающих компаниях. Соответствующее обращение в ведомстве подготовили для отправки в правительство РФ, передают «РИА Новости». Ранее сообщалось, что после инцидента под Красноярском надзорное ведомство займется проверкой дамб во всей стране.

Жена задержанного начальника горного участка Андрея Еганова назвала несправедливым арест супруга, передает канал «360». Андрей Еганов 21 октября был арестован на два месяца по делу о прорыве пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели в поселке Щетинкино Курагинского района. Он признал свою вину в нарушении правил безопасности и согласился сотрудничать со следствием. Отмечается, что Еганов лично принимал участие в поисках сотрудников, которые пропали после ЧП 19 октября.

«Люди просто не понимают, что такое горная работа и что такое работа в тайге. Золото мыли испокон веков таким способом. Сейчас только техника добавилась — экскаваторы и бульдозер», — заявила супруга Еганова. По ее словам, любая артель работает в точно таких же условиях, как и золотодобытчики под Красноярском.

Вчера в связи с заведенным уголовным делом в ООО «Сисим», которой принадлежит артель, прошли обыски и изъяты документы. Кроме Еганова были задержаны гендиректор компании и горный мастер, которые не признают своей вины.