Подозреваемый в поджоге дома в Ярославской области отрицает свою вину

Кировский районный суд Ярославля арестовал задержанного по делу о гибели семи человек при пожаре в жилом доме в Ростове.

Подозреваемый Александр Комаров заключен под стражу до 18 декабря, передает «Интерфакс». Отмечается, что в ходе заседания он отрицал свою вину и утверждал, что лично не был знаком с жильцами дома.

Пожар в здании на улице Ленинская в Ростове произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей. После этого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, власти объявили трехдневный траур.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). После задержания Комарова дело переквалифицировали на пункты «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).