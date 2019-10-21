Калининградец получил 70% ожогов тела из-за сорванной в отделе полиции батареи

Задержанный за мелкое хулиганство калининградец умер после того, как сорвал батарею в отделе полиции и получил ожоги.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД, подозреваемый намеренно повредил радиатор отопления, в результате чего получил сильные термические ожоги.

Полицейские оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. Задержанного доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Издание Klops.ru со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что мужчина получил ожоги 70% поверхности тела. Отмечается, что перед тем, как сорвать батарею, подозреваемый разбил камеру видеонаблюдения.

В связи с инцидентом проводится проверка.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в одном из отделений полиции Петербурга скончалась задержанная за карманную кражу жительница Новгорода.