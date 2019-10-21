Директор "Алисы" рассказал о жестких действиях силовиков на концерте в Череповце

В отношении 10 из 28 задержанных на концерте группы «Алиса» в Череповце, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД Вологодской области, один протокол составлен по статье 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»), девять – по статье 20.21 КоАП РФ («появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

«Кроме того, был составлен ряд административных материалов по статье 20.4 КоАП о нарушении требований пожарной безопасности, они направлены в отдел надзорной деятельности МЧС России для принятия решения», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации областного управления Росгвардии, 19 октября в Ледовом дворце Череповца на выступлении «Алисы» в рамках фестиваля «Время колокольчиков» фанаты группы зажгли в зале файер и попытались устроить драку. При этом на требования соблюдать порядок нарушители не реагировали. Сообщается, что в итоге сотрудники ОМОН задержали порядка 30 человек.

Лидер «Алисы» Константин Кинчев остановил концерт, потребовав от силовиков уйти с танцпола. После того, как задержанных увели, шоу продолжилось. Задержанных передали сотрудникам полиции. Решение по административным делам против них будет принимать суд.

Директор «Алисы» Кирилл Титов, комментируя произошедшее, отметил, что инцидент более характерен для 90-х, и назвал поведение силовиков неуважением с их стороны. «Сотрудники ОМОНа шли, скажем так, "свиньей", расталкивая и расчищая себе путь дубинками, задевая людей, которые даже не имели отношения к этим файерам», – цитирует «Звезда» слова Титова.