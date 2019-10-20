Живым найден один из пропавших при прорыве двух дамб на золотодобывающей артели

Один из шести пропавших при чрезвычайном происшествии на золотодобывающей артели в Красноярском крае найден живым, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Владимира Юрченко.

Обнаруженный живым машинист-бульдозерист 1985 года рождения не находился на месте происшествия в момент, когда прорвало дамбы.

Ранее следователи выяснили, что трагедия сопровождалась крушением двух технологических дамб, которые были временными и нигде не были зарегистрированы.

В рамках уголовного дела о нарушении мер безопасности при проведении работ задержаны директор ООО «Сисим» и двое других сотрудников организации.

21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим в ЧП.