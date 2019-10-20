В Екатеринбурге при обвале грунта в ходе строительства погибли двое мужчин

Управление СК РФ в Екатеринбурге возбудило уголовное дело по факту гибели двоих мужчин при проведении земельных работ, сообщает ЕАН.

Рабочие 2000 и 1986 годов рождения погибли 19 октября в результате обвала грунта. Тела мужчин обнаружили при проведении раскопок. Сейчас они доставлены для проведения медицинской экспертизы с целью уточнения причины смерти.

Следствие устанавливает лица, которые должны были отвечать за безопасность проводимых работ. Для этого истребуется необходимая документация от строительной компании.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».