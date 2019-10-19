В Турции из-за аварии с электрическим велосипедом погибла пятилетняя россиянка

В результате несчастного случая на дороге в Турции погибла пятилетняя девочка из России.

Как сообщает издание DHA, девочка скончалась в местной больнице, несмотря на все усилия медиков.

Инцидент, в ходе которого ребенок получил смертельную травму, произошел на каньоне Гейнюк. Отец девочки взял напрокат электрический велосипед и отправился вместе с ней, а также своей супругой и десятилетним сыном, на прогулку. На одном из участков пути мужчина не справился с управлением. Транспортное средство вылетело с дороги, девочка упала и ударилась головой о камни.

На попутной машине ребенка удалось доставить в медучреждение, однако спасти девочку не удалось.