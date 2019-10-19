В районе прорыва дамбы в Сибири введен режим чрезвычайной ситуации

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим при обрушении дамбы на реке Сейбе.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, прорыв плотины в районе посёлка Щетинкино Курагинского района на реке Сейбе, где находится золотодобывающая артель, произошел около шести часов по местному времени (02:00 по московскому). По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.

Сейчас на территории Курагинского района Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации, предает «РИА Новости».

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в расследовании дела задействованы две бригады следователей. Одна из них провела обыски в красноярском офисе холдинга «Сибзолото», которому принадлежит обрушившаяся дамба, вторая работает на месте происшествия.