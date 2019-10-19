В Нальчике заведено уголовное дело после смертельной драки в вузе МВД

Установлены все участники конфликта в филиале Краснодарского университета МВД, в результате которого погиб полицейский.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы института Инну Каргаполову. По ее словам, все участники конфликта являются слушателями вуза, приехавшими из разных регионов.

Ранее стало известно, что накануне, 18 октября, в Нальчикском филиале Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России произошел конфликт, вылившийся в драку. В результате инцидента погиб полицейский из Карелии.

В университете проводится служебная проверка, все материалы переданы в Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), сообщается на сайте СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике.