СК возбудил дело по факту пожара в Ростове, жертвами которого стали пятеро детей

Причиной пожара в Ростове, при котором погибли по меньшей мере шесть человек, могло стать неосторожное обращение с огнем.

Сигнал о возгорании поступил в 04:43 утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ярославской области.

Пожарные выехали по адресу улица Ленинская, 13. «Эвакуировано 25 человек. Спасено трое человек, шестеро человек погибло», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила около 600 квадратных метров.

Между тем ТАСС пишет, что обнаружен фрагмент тела еще одного погибшего. «Найден еще один фрагмент тела взрослого, таким образом, количество жертв увеличилось до семи», — рассказал глава администрации Ростовского района Сергей Шокин.

По данным источника агентства в экстренных службах, судьба одного человека остается неизвестной.

Продолжаются работы по ликвидации пожара. Жильцов дома направили в пункт временного размещения.

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), говорится на сайте ведомства.

На месте происшествия находится руководитель областного управления СК Александр Соболев, который взял ход расследования под личный контроль. Проводятся мероприятия по сбору доказательственной базы, назначаются судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, передает «Интерфакс».

Прокуратура Ярославской области также ведет проверку по факту произошедшего.