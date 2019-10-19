Против мужчины, ранившего ножом полицейского на "Савеловской", возбудили дело

В переходе станции метро «Савеловская» нетрезвый мужчина ударил ножом сотрудника УВД московского метрополитена.
Как пишет «Интерфакс», инцидент произошел в ходе проверки документов.
Нападавшего мужчину 1991 года рождения задержали и доставили в отделение полиции. Отмечается, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший полицейский госпитализирован с ранением в грудь.
Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Напомним, 1 октября в Москве житель Петербурга напал с ножом на сотрудника Следственного комитета, в результате чего тот скончался.