Причиной обрушения дамбы под Красноярском мог стать прорыв другой плотины

По последним данным, 15 человек погибли в результате прорыва дамбы на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае.

Как пишет ТАСС, судьба 13 человек по-прежнему неизвестна.

Авария произошла около шести часов по местному времени (02:00 по московскому) в районе посёлка Щетинкино Курагинского района, в 170 км к югу от Красноярска. На реке Сейбе, где находится золотодобывающая артель, прорвало дамбу. В результате оказались затопленными сооружения, в которых могли находиться до 80 рабочих.

Последствия ЧП ликвидируют около 270 человек, направляются дополнительные силы из соседних регионов.

На место происшествия вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, артель принадлежит холдингу «Сибзолото». Также на месте ЧП находятся глава краевого главка МВД Александр Речицкий и прокурор региона Михаил Савчин.

Предположительно, обрушение произошло из-за износа плотины.

Следователи также рассматривают версию прорыва ещё одной дамбы выше по течению реки, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская в эфире телеканала «Россия 24».

Между тем в Ростехнадзоре заявили, что дамба не была зарегистрирована, пишет «Интерфакс». «Гидротехническое сооружение в Енисейском управлении Ростехнадзора не числится. Никаких документов не поступало, проверки не проводились», — рассказали в Енисейском управлении ведомства.

По словам председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, сооружение было построено кустарным способом, «с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм».

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). На месте аварии работают криминалисты и следователи.