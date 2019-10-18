В Северной Осетии алабай загрыз пожилого декана вуза

В селе Урсдон республики Северная Осетия алабай напал на своего хозяина, который приехал на дачный участок из города, сообщает канал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пес сорвался с цепи.

Жертва собаки — 78-летний декан одного из владикавказских вузов. Свидетелями инцидента стала бригада электриков, прибывших по вызову пенсионера. Они долго пытались отогнать собаку от мужчины, но это получилось лишь после того, как цепь, к которой крепился ошейник животного, привязали к служебному автомобилю УАЗ и отъехали на несколько метров.

После нападения мужчина некоторое время был жив, но позже скончался в больнице.

Свидетели сообщили корреспондентам портала «Кавказ.Реалии», что пес постоянно был на привязи, а хозяин редко приезжал из города. Вероятно, собака могла не узнать домовладельца.