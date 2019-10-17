В соцсетях появилось фото с опрокинувшимся в центре Москвы автомобилем

На Тверской улице в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, один из них перевернулся.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД по Москве, авария произошла недалеко от Пушкинской площади в 14:00.

По данным ведомства, столкнулись две легковые машины, одна из них опрокинулась. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали, в частности, в социальной сети «ВКонтакте».

В данный момент последствия ДТП ликвидированы, движение на Тверской улице восстановлено.