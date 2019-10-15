Задержаны трое подозреваемых в убийстве екатеринбурженки, продававшей авто

Поисковый отряд «Прорыв» в Екатеринбурге прекратил поиски пропавшей 10 октября Ксении Каторгиной. Ее тело было найдено, а подозреваемые в убийстве задержаны в Челябинске, сообщает портал E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В силовых структурах заявили, что в Челябинске задержано трое человек. Один из них челябинец, а двое из города Копейска. Они же и показали, где спрятали тело убитой девушки. Ранее сообщалось, что к преступлению причастна группировка, которая совершала подобные злодеяния в разных регионах страны.

10 октября Ксения перестала выходить на связь после того, как отправилась на встречу по продаже своего автомобиля Audi Q5. Автомобиль девушки был найден у перекупщиков. 14 октября сообщалось, что в его салоне обнаружено множество замытых следов крови.

По информации волонтеров, тело Ксении нашли в частном секторе не территории парка Победы. Но журналисты сообщают, что 15 октября на этой территории не было полицейских. Сейчас известно, что тело было спрятано в коллекторе в районе Уралмаша.

Мать погибшей говорит, что следователи пока не связывались с ней. Волонтеры заявляют: подробная информация о задержаниях и обстоятельствах преступления не сообщается в интересах следствия.