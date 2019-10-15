Во Франции по запросу России задержали экс-замдиректора центра связи ФСИН

Находившегося в международном розыске бывшего заместителя главы центра связи ФСИН Павла Щетинина задержали во Франции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры России.

Щетинин обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года. В октябре 2018-го обвиняемым по делу стал бывший директор организации Игорь Шайков. По данным следствия, при закупке компьютеров для ФСИН в 2015 году он вместе со своими заместителями Павелом Щетининым и Андреем Краснюковым договорился обеспечить победу в аукционе ФГУП «НТЦ "Атлас"». С предприятием заключили контракт на поставку 1500 компьютеров общей стоимостью более 160 миллионов рублей. Шайкова и Краснюкова арестовали, сейчас они находятся в СИЗО. Щетинину удалось скрыться от следствия. Он был объявлен в федеральный розыск.

В ближайшее время во Францию будут направлены документы для экстрадиции Щетинина в Россию, говорится в пресс-релизе.