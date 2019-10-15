В США за полминуты похитили гравюру Сальвадора Дали стоимостью в $20 тысяч

Из галереи Сан-Франциско неизвестный мужчина вынес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали «Горящий жираф».

Как сообщает NBC со ссылкой на директора галереи Анджелу Келлетт, для того, чтобы похитить экспонат, преступнику понадобилось 32 секунды.

Стоимость работы Сальвадора Дали, созданной под влиянием Пикассо в середине 60-х, составляет примерно 20 тысяч долларов.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что злоумышленник зашел в здание галереи и через 32 секунды вышел из него уже с гравюрой в руках. По словам Келлетт, у подозреваемого мог быть сообщник. Она уверена, что продать работу не удастся.

В настоящее время полиция разыскивает преступника.

Напомним, в конце сентября суд в Москве приговорил Дениса Чуприкова, похититившего в январе картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, к трем годам лишения свободы.