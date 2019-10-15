ГУ МВД Красноярска выясняет, почему подозреваемым в убийстве не ограничили свободу

В Красноярске задержаны двое подозреваемых в жестоком избиении местного жителя, после которого он скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчины задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Отмечается, что один из них был ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Уголовное дело было возбуждено 10 октября, после того как избитый двумя мужчинами скончался в медицинском учреждении. Сам инцидент произошел 15 сентября в доме погибшего. По версии СК, после возникшего в ходе телефонного разговора конфликта подозреваемые приехали к 31-летнему жителю Красноярска домой, где нанесли ему многочисленные телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в больницу.

Расследование вела полиция, однако после смерти пострадавшего дело передали в Следственный комитет. К материалам приобщили видео, сделанное на месте преступления и попавшее в интренет. На нем двое молодых людей снимают на телефон себя и избитого ими человека, лежащего без сознания.

Как передает «Интерфакс», пользователи соцсетей утверждают, что один из героев ролика является сыном депутата райсовета Красноярского края и бывшей судьи.

Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. «Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений», – подчеркивается в сообщении СК.

Отмечается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Полиция проводит служебную проверку, чтобы выяснить, почему подозреваемым в убийстве была избрана легкая мера пресечения. «Главным управлением МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.