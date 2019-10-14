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При столкновении внедорожника с деревом под Красноярском погиб мэр Абакана

Происшествия
16:06, 14 октября 2019

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил свои соболезнования в связи с гибелью мэра Абакана Николая Булакина.

Как передает «Коммерсант», автоавария, в результате которой скончался 66-летний градоначальник, произошла на объездной дороге Минусинска (Красноярский край). Znak.com утверждает, что Булакин погиб после того, как его внедорожник врезался в дерево. Другие подробности ДТП пока не приводятся.

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», — цитирует главу Хакасии Валентина Коновалова пресс-служба регионального правительства.

Николай Булакин стал главой администрации Абакана в 1995 году, после чего несколько раз переизбирался. В октябре прошлого года он сообщил, что отказался от предложения занять пост врио губернатора Хакасии, чтобы продолжать работать мэром столицы республики.

 

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