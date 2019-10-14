Гражданин Узбекистана стал жертвой нападения быка в Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области бык насмерть забодал гражданина Узбекистана, работавшего пастухом.

Как сообщает «Интерфакс», трагический инцидент произошел накануне, 13 октября, на территории пастбища у поселка Ганино. Бык набросился 55-летнего пастуха во время выгула, в результате чего мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.

Хозяйка животного обратилась в полицию.

Уточняется, что погибший приехал в Россию на заработки из Узбекистана. По данным портала 47news.ru, в стране он находился легально.