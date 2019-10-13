На 134-м километре автотрассы "Каспий" в Подмосковье погибли пятеро

В районе деревни Каменки Московской области произошло крупное ДТП, унесшее жизни пятерых человек.

Авария произошла в 0:40 на 134-м километре федеральной трассы М6 «Каспий», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Погибли пятеро, в том числе один ребенок. Еще пять человек доставлены в больницы с различными травмами.

Столкнулись автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Накануне, 12 октября, сообщалось о ДТП, произошедшем в Каширском городской округе недалеко от деревни Ледовские Выселки. Примерно в 17:00 на 124-м километре трассы Кашира – Ненашево «ГАЗель» выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковыми автомобилями Dodge и Daewoo Matiz. Один человек погиб, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.