Посольство РФ в Конго сообщило о двоих россиянах на борту рухнувшего Ан-72

Среди пассажиров самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в Демократической республике Конго, были двое граждан России.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter российского посольства в ДРК. По данным дипломатов, на борту самолета находились Садовничий Владимир Владимирович 1958 года рождения и умков Виталий Степанович 1955 года рождения.

Самолет Ан-72, выполнявший рейс из города Гома в Киншасу, исчез с радаров 10 октября в 18:00 по московскому времени, примерно через час после взлета. Пилоты перестали выходить на связь с центром управления гражданской авиацией Конго. Вскоре были найдены обломки лайнера.

По информации местных СМИ, самолет перевозил машину президента Конго Феликса Чисекеди. На борту находились, в частности, трое сотрудников службы безопасности, а также личный водитель главы государства.

В данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.