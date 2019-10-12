Перегрузка электросети стала причиной пожара в Бурятии, унесшего жизни пятерых

В бурятском поселке произошел крупный пожар, жертвами которого стали пять человек, в том числе двое детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии, трагедия случилась в жилом доме в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района около 01.29 ночи 12 октября по местному времени (21:30 11 октября по московскому). Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра.

К моменту прибытия пожарных 22 человека эвакуировались из здания самостоятельно. Однако в квартире на пятом этаже, где находился источник возгорания, было сильное задымление, ее жильцов спасти не удалось. Всего погибли пять человек, среди которых двое детей.

Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, указывается в сообщении ведомства. «Очаг пожара находился в коридоре. Обогреватель был подключен через удлинитель, провод которого замкнуло от перегрузки электросети, в результате чего произошло возгорание», – рассказал начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Республике Бурятия Евгений Попов.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, психологи и следователи.