В Керчи рассказали о смерти еще одной пострадавшей при нападении на колледж

Число жертв случившейся в октябре прошлого года трагедии в Керченском политехническом колледже выросло до 21 человека.

После длительного лечения умерла одна из пострадавших во время взрывов и стрельбы преподавательниц колледжа Ольга Грищенко, передает «РИА Новости».

Как сообщил исполняющий обязанности директора колледжа Денис Колесник, женщина скончалась этим летом. «Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за шестьдесят. К сожалению, не выкарабкалась», – рассказал Колесник. По его словам, Ольга Грищенко проработала в учебном заведении много лет, она преподавала экономику.

При этом в министерстве образования, науки и молодежи Крыма считают, что скончавшуюся женщину не стоит причислять к жертвам нападения на колледж, передает ТАСС.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков взорвал в учебном заведении бомбу и открыл стрельбу по людям. В результате его действий погибли 15 студентов и пять сотрудников колледжа, еще 67 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что пострадавшая при взрыве студентка колледжа Наталия Калиниченко вернулась в Москву для прохождения реабилитации.