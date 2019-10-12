В Саратове заключен под стражу подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для жителя Саратова, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой.

«Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте СК.

Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство малолетнего»), продолжается.

Напомним, тело пропавшей девятилетней школьницы было обнаружено накауне, 11 октября. Вскоре был задержан 35-летний житель Саратова. Он признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Сообщается, что у задержанного имеется непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

После случившегося горожане устроили стихийный митинг, на котором потребовали выдать им злоумышленника, чтобы совершить над ним самосуд. Кроме того, ряд депутатов Госдумы также выступил за возврат смертной казни в России. Согласно результатам опроса на официальной странице нижней палаты парламента в соцсети «ВКонтакте», возвращение такой меры наказания за тяжкие преступления в отношении детей поддерживают около 80% россиян.