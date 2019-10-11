В Петербурге таксист ограбил задержавшегося пассажира, угрожая ножом 

В Санкт-Петербурге задержан водитель сервиса «Яндекс.Такси», которого подозревают в разбойном нападении на пассажира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, ознакомившийся с материалами уголовного дела.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Сообщается, что 22-летний мужчина набросился на клиента из-за долгого ожидания. Он полоснул по лицу потерпевшего обратной стороной лезвия ножа и потребовал деньги. В результате злоумышленник завладел суммой в 7 700 рублей.

После отъема денег таксист ударил пассажира и уехал с места преступления.