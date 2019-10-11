В Манчестере мужчина с ножом ранил пятерых посетителей торгового центра

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра Arndale в центре Манчестера.

Как передает «Би-Би-Си» со ссылкой на полицию, ранения получили пять человек. Все они доставлены в городскую больницу. Погибших нет.

Все посетители и сотрудники магазинов были эвакуированы из торгового центра, движение на близлежащих улицах перекрыто.

Злоумышленник задержан, им оказался мужчина в возрасте 40–50 лет. О мотивах нападавшего пока ничего не сообщается. Полиция изучает все обстоятельства произошедшего.

По словам медиков, сигнал об инциденте поступил в 11:17 по местному времени (13:17 по московскому).