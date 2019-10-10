С военнослужащего в Нальчике требуют 25 миллионов рублей за сломанную пушку

В Нальчике гарнизонный суд удовлетворил иск Министерства обороны к артиллеристу Никите Проскурину о возмещении материального ущерба в сумме 25,4 миллиона рублей. Военное ведомство обвинило его в том, что по его вине в марте была сломана пушка «Пион», передает «Коммерсантъ».

Военное оборудование было непрочно закреплено при транспортировке из Магаса в Ингушетию и при резкой остановке тягача опрокинулось на дорогу. По данным экспертизы, пушка не подлежит восстановлению.

Кроме компенсации Минобороны Проскурина обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. До этого военнослужащий просил рассмотреть этот иск в гражданском суде, чтобы установить совместную ответственность, распределив ущерб на всех служащих, занимавщихся погрузкой. Суд отказал ему в этом предложении.

Сообщается, что у Никиты Проскурина есть малолетние дети, неработающая супруга и мать, нуждающаяся в уходе. Кроме того, мужчина является ветераном боевых действий.