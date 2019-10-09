После массовой драки в Новосибирске из страны выдворяют 11 иностранцев

В Ленинском районе Новосибирска полиция при помощи росгвардии проверила почти двести мигрантов, которые могли быть связаны с конфликтом в районе крупнейшего рынка города 7 октября.

Как сообщает портал «Тайга.инфо», конфликт был вызван тем, что один из арендаторов не заплатил за складское помещение, в результате чего хозяин 4 октября послал к нему «вооруженных братков за деньгами».

7 октября конфликт продолжился, но привлек уже до 200 человек. Как сообщает издание «Новосибирск онлайн», также в ходе него подожгли автомобиль («Интерфакс» пишет о двух таких случаях), по словам местных жителей, из-за этого и началась перепалка.

В СМИ присутствуют противоречивые данные о том, была ли перестрелка между гражданскими. «Тайга.инфо» со ссылкой на силовые структуры пишет, что стрельбу в воздух начал участковый, пытавшийся устранить конфликт, после того как толпа пошла на него. Позже на место приехали ОМОН и полиция, по данным «Интерфакса», были задержаны 50 человек. Пять человек пострадало, двое госпитализированы.

В ходе массовой проверки, инициированной полицией, из 195 человек 30 были доставлены в отделение. Пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщила, что 11 иностранных граждан помещены в спецприемник, их собираются выдворить из страны.

По факту драки возбуждено дело по статьям 213 (хулиганство) и 163 (вымогательство) УК РФ.