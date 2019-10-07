Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы после столкновения с легковушкой

Столичные спасатели ликвидировали задымление в Алабяно-Балтийском тоннеле, где после ДТП загорелся автобус.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел днем в понедельник, 7 октября, после того, как проезжавший по Алабяно-Балтийскому тоннелю на севере Москвы автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Позднее на место происшествия прибыли спасатели, которые сумели оперативно потушить возникший пожар на территории 10 квадратных метров. По словам сотрудников МЧС, все люди успели покинуть тоннель самостоятельно, в результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что в связи с задымлением движение по тоннелю закрывали в обе стороны. На кадрах, выложенных очевидцами в социальную сеть «ВКонтакте», видно, что подъезжавшие к месту пожара автомобилисты вынуждены были сдавать назад, поскольку густой дым сильно ограничивал видимость.