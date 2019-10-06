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Глава Нижегородской области поручил помочь попавшим в ДТП с автобусом туристам

Происшествия
13:34, 06 октября 2019

В Нижегородской области опрокинулся автобус, в результате чего 20 человек получили травмы легкой и средней тяжести.

Авария произошла недалеко от села Паново-Осаново в Гагинском районе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Отмечается, что опрокинувшийся автобус являлся экскурсионным и следовал из Нижнего Новгорода в Саратовскую область через село Большое Болдино, где находится усадьба поэта Александра Пушкина. В момент происшествия в автобусе находились 29 человек, включая водителя. 

Никто из туристов не погиб, однако 20 человек получили травмы легкой и средней тяжести. Семеро из них были доставлены в Гагинскую центральную районную больницу, шестеро – в Большеболдинскую ЦРБ, еще семеро – в Починковскую ЦРБ. Кроме того, девять человек будут резмещены в гостинице села Большое Болдино. Детей среди туристов не оказалось.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать людям всю требуемую помощь. «Медикам нужно приложить все необходимые усилия для того, чтобы пострадавшие смогли как можно скорее вернуться домой», – прередает слова Никитина пресс-служба нижегородской администрации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Якутии на федеральной трассе опрокинулся микроавтобус, в результате чего пострадали шесть человек.

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