При взрыве на фестивале "Октоберфест" в Калифорнии ранены четверо

В США на фестивале пива «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич под Лос-Анджелесом произошла серия взрывов.

Как сообщает телеканал CBS, один взрыв прогремел в тот момент, когда прибывшие после поступившего сообщения о пожаре сотрудники экстренной службы зашли в помещение, где произошло возгорание. По словам очевидцев, речь идет как минимум о двух взрывах.

В результате инцидента четыре человека, в том числе двое пожарных, получили травмы. Посетители фестиваля были эвакуированы.

Согласно предварительной информации, причиной произошедшего мог стать взрыв трансформатора на одном из столбов линии электропередачи. Впоследствии опора рухнула на землю и загорелась. Однако точные причины инцидента все еще выясняются.