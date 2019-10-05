В Подмосковье жестоко убита 17-летняя студентка "Бауманки"

Разыскивается злоумышленник, совершивший убийство несовершеннолетней девушки в подмосковном Домодедове.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области, тело 17-летней студентки с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено в квартире в Домодедово.

По данным РЕН ТВ, жертва убийства – учащаяся МГТУ имени Баумана. На теле также обнаружены следы удушения.

Родители девушки находились в отъезде. Отмечается, что на месте преступления были деньги, преступник не стал их брать.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство»). Проводятся следственные действия, разыскиваются лица, причастные к убийству.