Авария с катером на Иркутском водохранилище унесла жизнь одного человека

В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег, один из них погиб.

Инцидент произолшел в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России,

Все пятеро пассажиров, находившиеся на борту катера «Волжанка-67», были в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения судна с берегом один человек погиб, остальные четверо получили травмы.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («причинение смерти по неосторожности»).

Ведутся следственные действия, по назначена судебно-медицинская экспертиза.