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Отец фигуристки Сотниковой назвал "уткой" информацию об обмане гадалкой

Происшествия
14:00, 04 октября 2019

Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой Дмитрий Cотников в комментарии каналу 360 опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что его дочь якобы стала жертвой интернет-мошенничества.

3 октября портал Life сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Аделаида Сотникова написала заявление в полицию, где сообщила, что с 21 по 30 сентября перевела на счет женщины, представившейся гадалкой, два миллиона рублей, после чего представительница рынка магических услуг перестала выходить на связь.

Портал Sports.ru сообщал со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», что гадалка якобы обещала олимпийской чемпионке снять сглаз с сестры Сотниковой, у которой диагностирован синдром Тричера-Коллинза.

«Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть, какая-то утка, есть у нее недоброжелатели, которые в инстаграм залазят и фигню всякую делают», — заявляет Дмитрий Сотников.

Сама спортсменка ситуацию не комментирует.

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