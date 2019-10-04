Новую станцию метро в Петербурге затопило после открытия

3 октября в петербургском метрополитене открыли новую станцию «Дунайская», но спустя несколько часов ее затопило, сообщает «Радио Свобода». Вода текла с потолка над эскалатором.

«Дунайская» является одной из трех новых станций, открытых на Фрунзенско-Приморской линии. На их строительство ушло 33,9 миллиарда рублей, а их введение в эксплуатацию откладывалось на протяжении долгого времени.

Перед сентябрьскими выборами губернатор Александр Беглов все-таки провел торжественную церемонию открытия, но станции подземки тут же были закрыты: «Будем работать без пассажиров», — заявил Беглов. Сообщалось также, что 5 сентября новые станции не прошли проверку Ростехнадзора.

Редакции «Фонтанки» в «Метрострое» заявили, что о ситуации знают и сейчас разбираются с ней.

В пресс-службе аппарата вице-губернатора города Эдуарда Батанова сообщили, что протечка потолка произошла из-за халатности уборщиков. Как передает «Интерфакс», сотрудники слили воду в непредназначенное для этого место.