Жертвами нападения в Париже стали четверо полицейских

Жертвами нападения в здании центральной префектуры в Париже стали четыре сотрудника правоохранительных органов.

Об этом сообщает, в частности, BFM TV. Ранее речь шла о двух пострадавших.

Нападавшего мужчину застрелили полицейские.

По словам представителя профсоюза, злоумышленник около 20 лет работал в префектуре в справочном отделе префектуры. Как пишет издание Le Figaro, ему было 45 лет, у него была инвалидность. Сообщается, что никаких проблем с ним ранее не возникало.

Напомним, 1 октября в Москве 39-летний житель Санкт-Петербурга напал с ножом на сотрудника центрального аппарата СКР у здания ведомства, в результате чего тот скончался.