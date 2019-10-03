В Томске мужчина убил двух женщин и покончил жизнь самоубийством

Тела двух женщин обнаружили в офисе одной из фирм по продаже дикоросов в Томске, предполагаемый убийца покончил с собой.

Как говорится в сообщении пресс-службы управления СКР по Томской области, тела двух женщин с огнестрельными ранениями были найдены в офисе одной из коммерческих организаций.

Личность мужчины, который предположительно совершил преступление, была установлена. Однако он покончил жизнь самоубийством до того, как его успели задержать.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух лиц»). В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются подозреваемые, устанавливаются мотивы совершения преступления.

По информации издания Vtomske.ru, погибшие женщины были директором и бухгалтером в фирме, занимающейся продажей дикоросов.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)