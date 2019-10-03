В Магадане избили редактора оппозиционного издания

Утром совершено нападение на редактора магаданского информационного портала «Весьма» Андрея Гришина.

Изначально молодой человек в капюшоне постучался в дверь квартиры Гришина, сообщил, что случайно ударил его машину и попросил спуститься с ним во двор. Собравшись и выйдя в подъезд, Андрей Гришин не обнаружил молодого человека и проследовал к окну на лестничной площадке, чтобы посмотреть, в каком состоянии его машина. Автомобиль был в целости, а рядом с ним не было другого транспорта.

Гришин решил спуститься вниз, и на одном из пролетов его настиг молодой человек крепкого телосложения. Нападавший нанес редактору 15-20 ударов, сопровождая их фразой: «Ты понял. Чтобы больше ничего такого не писал».

«Серьезных повреждений мне не нанесли. Скорее это была акция устрашения. Я не знаю, с чем было связано это нападение, кто эти люди и по чьему заказу действовали. Но обязательно выясню», – заявил Андрей Гришин.

В пресс-службе УМВД по Магаданской области сообщили, что заявление редактора информационного портала зарегистрировано и по нему начата проверка.