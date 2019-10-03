Тульский журналист оштрафован за поддержку голодающего кандидата в облдуму

Суд оштрафовал главного редактора «Тульской правды» и секретаря обкома КПРФ Михаила Фёдорова на 150 тысяч рублей.

Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на представителя областного комитета партии Веру Серебровскую, журналист оштрафован по статье о повторном нарушении правил акции.

Административное дело против Михаила Федорова завели после того, как в ночь на 9 сентября он пришел поддержать кандидата в депутаты облдумы, зоозащитника Юрия Корецких, который приковал себя цепью к зданию правительства, протестуя против нечестных выборов и строительства мусорного полигона.

Помимо Федорова, в ту ночь задержали самого Корецких, а также депутата от КПРФ Алексея Лебедева и местную жительницу Светлану Белоус. На них составили протоколы по статье 19.3 КоАП («неподчинение законному распоряжению полицейского»).

Помимо этого, Корецких вменялась организация несогласованного публичного мероприятия, а Лебедеву и Федорову – повторное нарушение (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Алексея Лебедева 13 сентября оштрафовали на 200 тысяч рублей. Юрию Корецких был назначен штраф в 20 тысяч рублей.



