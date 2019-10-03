Проходивший испытания новый российский самолет экстренно сел в Жуковском

Новейший российский самолет МС-21 совершил посадку в Жуковском во время испытательного полета.

Предполагается, что у самолета возникли проблемы со стойками шасси из-за отказа электроники. Во время посадки никто не пострадал. Для расследования причин авиапроисшествия будет создана специальная комссия. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что на борту находились четыре летчика.

В пресс-службе аэропорта Жуковский РБК сообщили, что у самолета не сработал датчик выпуска шасси, но по факту шасси было выпущено. При этом в аэропорту утверждают, что посадка была штатной, а не аварийной.

Первый международный полет на самолете МС-21 состоялся 16 сентября по маршруту Москва — Стамбул. К серийному производству этих авиалайнеров планируют приступить в 2021 году.