Покончившего с собой сотрудника МЧС неоправданно обвиняли в мошенничестве

Тело замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олега Жукова было найдено в подмосковном Одинцове. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что мужчина покончил с собой.

По данным агентства, погибший был отстранен от должности в 2018 году из-за выявленных нарушений, послуживших поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Незадолго до смерти Жуков сделал видеозапись, в которой назвал имена генерал-майора внутренней службы Максима Максименко и начальника одного из крупнейших подразделений МЧС Москвы Владимира Демиданова причастными к истории с якобы выявленными нарушениями в его деятельности. По словам близких Жукова, как пишет телеграм-канал Baza, на него пытались «повесить» различные нарушения и угрожали ему.

Радиостанция «Говорит Москва» отмечает, что дело, заведенное против Жукова из-за якобы незаконной закупки противопожарных средств, было закрыто прокуратурой.

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