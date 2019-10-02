В Архангельске задержан стрелок, недовольный строительными работами под окном

В Архангельске полиция задержала 49-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 29.ru. В среду утром мужчина с балкона своей квартиры открыл стрельбу в сторону строительной бригады, которая проводила работы рядом с жилым домом.

По словам очевидца, конфликт произошел из-за шумных строительных работ в утреннее время. Мужчина произвел пять-семь выстрелов, в том числе по автомобилю. Он требовал убрать технику, которая забивала сваи.

Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и изъяли у него зарегистрированный травматический пистолет. Сам нарушитель порядка доставлен в отделение полиции.