Предъявлено обвинение смертельно ранившему сотрудника СК петербуржцу

Напавшему на сотрудника центрального аппарата СКР возле здания ведомства в Басманном районе Москвы предъявили обвинение.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, мужчину обвиняют по статье 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство о его аресте.

Напомним, нападение на полковника юстиции Владислава Капустина возле проходной в здание СКР произошло накануне, 1 октября. В тот же день пострадавший скончался в НИИ имени Склифосовского. Нападавшим оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, который ранее «неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами». По словам официального представителя СК Светланы Петренко, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с произошедшим назначил служебную проверку.