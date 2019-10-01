Убивший следователя мужчина объяснил свой шаг отказом принять его заявление

Мужчина, напавший с ножом на сотрудника центрального аппарата СК в центре Москвы, объяснил свой поступок.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем во вторник, 1 октября, возле проходной здания СК в центре Москвы: 39-летний житель Санкт-Петербурга ударил ножом в сердце следователя Владислава Капустина, после чего тот скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором задержанный после нападения на сотрудника СК мужчина объяснил свой поступок. По его словам, на преступление он пошел, поскольку следователи отказывались принимать у него заявление.

«Судья сказала, что я прав, а им все рано. И есть постановление суда, а вы все равно мое заявление выкидываете. <…> Мою мать избили, на дорогу выставляли, квартиру отбирали. <…> Мне что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, торговала валенками, все деньги мне отдавала, и чего, теперь я буду под юбкой у нее прятаться? Ну, в суде разберемся», — сообщил подозреваемый в убийстве Капустина.

Ранее по факту убийства офицера СК было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). По предварительной информации, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.