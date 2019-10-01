Получивший ножевое ранение в область аорты сотрудник столичного СК скончался

В НИИ имени Склифосовского сообщили о смерти сотрудника СК, которого ранили в Техническом переулке в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на сотрудника центрального аппарата СК напали с ножом возле проходной здания ведомства в центре Москвы.

Как передает ТАСС, в настоящее время стало известно о смерти пострадавшего в реанимации НИИ имени Склифосовского. Медики отметили, что доставленный к ним после нападения сотрудник СК Владислав Капустин получил ранение в область аорты и был госпитализирован в критическом состоянии.

«Судя по ранению, удар был нанесен сзади в область позвоночника таким образом, что было задето сердце», — рассказали агентству в медицинских кругах НИИ имени Склифосовского.

Кроме того, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что совершившим нападение на Капустина оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, который ранее «неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами». По данным собеседника агентства, Григорьев находится в состоянии психического возбуждения, «возможно, страдает заболеванием».