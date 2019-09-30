В Крыму ищут злоумышленника, похитившего и разбившего Mercedes министра ЖКХ

Неизвестный в ночь на 30 сентября угнал и разбил служебный Mercedes и. о. министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева.

Как сообщает ресурс «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства и очевидцев в соцсетях, инцидент произошел около 02:30 ночи в понедельник, 30 сентября.

Отмечается, что неизвестный вскрыл служебный Mercedes Черняева и угнал его, после чего попал в ДТП на улице Калинина в Симферополе, где скрылся, забрав с собой документы водителя.

По данным пресс-службы министерства ЖКХ полуострова, в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка с целью возбуждения уголовного дела, злоумышленник разыскивается.