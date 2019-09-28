Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудницу “скорой”

85-летний режиссер Московского театра имени Маяковского Леонид Хейфец ударил ножом фельдшера скорой медицинской помощи, которая пыталась измерить ему давление, сообщают «РИА Новости». По информации телеканала «РЕН ТВ», скорую режиссеру вызвали его жена и дочь.

Сообщается, что пострадавшая была госпитализирована, а на место прибыли сотрудники полиции. Позже стало известно, что госпитализирован и сам режиссер Хейфец.

В 1993 году Леонид Хейфец получил звание народного артиста России. До последнего времени продолжал преподавать актерское мастерство в ГИТИСе.