Около избирательного участка в Афганистане произошел взрыв

В афганском городе Кандагар произошел взрыв. Устройство сдетонировало спустя час после старта выборов на одном из избирательных участков, сообщает Sky News. В результате взрыва пострадали трое граждан.

28 сентября в Афганистане в 7 утра по местному времени начали выборы президента.

Ранее с угрозами сорвать выборы выступала организация «Талибан» [террористическая организация; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru]. Боевики сообщали, что планируют совершать нападения на избирательные участки, правоохранителей и сотрудников избиркомов.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за совершенный акт терроризма.